IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il più fesso La mancanza dell'allenatore Conte in panchina non può essere un alibi...

Tra le tante cose anomale di questa sfida d'alta quota tra Bologna e Napoli al Dallara, c'era l'assenza di Antonio Conte in panchina, che faceva il paio con un insolito silenzio stampa prepartita. Più di qualcuno aveva rimarcato il valore di questo vuoto, tanto da ipotizzare - non so dire quanto ad arte - che ciò potesse essere un "limite" per la squadra azzurra. Insomma in mancanza di una pressione psicologica assicurata - come sperato - dalle squadre in corsa per scudetto e Champions, si provava a ottenere un ugual risultato con metodi più subdoli. E la mancanza dell'allenatore in panchina era il più fesso.