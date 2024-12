Riabilitazione sociale, sanitaria e psichiatrica: il prof Melillo in Argentina Per attività di insegnamento e ricerca

Il professore Leone Melillo (nella foto) sarà in Argentina, come visiting professor, per svolgere attività di insegnamento e di ricerca, in una prospettiva comparativa.

L’attenzione si soffermerà sui “servizi”, “rivolti a persone con problemi di dipendenza e di salute mentale, che ospitano individui considerati devianti, anormali, irregolari”, “tradizionalmente sottoposti a pratiche di riabilitazione sociale, sanitaria, psichiatrica”, per proporre “istanze di cura, di normalizzazione e di controllo sociale”.