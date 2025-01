Manfredi in tv: "De Luca ci aiuti, in Regione serve il modello Napoli" Il consigliere regionale del Pd, fratello del sindaco, al canale 16: serve un'alleanza larga...

De Luca-governo, è scontro verso le prossime regionali in Campania. Ha senso insistere su questa linea? Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd – ospite di Punto di vista su Canale 16 Otto Channel tv – non ha dubbi. “Il Pd ha deciso da tempo: non si va oltre i due mandati”.

E allora come se ne esce? Per Manfredi il percorso è chiaro: va replicato il modello Napoli. “Comprendo la legittima aspirazione del presidente De Luca a continuare ma soprattutto a difendere l'esperienza di governo di questi nove anni. E io, sono il primo a voler difendere il lavoro fatto, perché altrimenti non mi potrei ricandidare se non sui risultati positivi che noi abbiamo ottenuto e su questo siamo tutti d'accordo. Ma credo che adesso sia arrivato il tempo della politica, il Pd deve mettere in campo un'azione politica avviando il tavolo del centrosinistra”.

Manfredi spiega: “Bisogna puntare a un allargamento della coalizione, sul modello dell'alleanza che governa Napoli e l'area metropolitana e quindi giudico con grande positività l'apertura del Movimento Cinque Stelle”.

Della partita verso le regionali Manfredi attribuisce comunque un ruolo importante al governatore.

“Mi auguro – dice Manfredi - che tutti a partire dal Presidente De Luca diano il proprio contributo innanzitutto per difendere il lavoro positivo che abbiamo fatto. Non ho mai creduto alle possibili dimissioni di De Luca, del resto lui stesso ha sempre smentito questa ipotesi”.

A chi toccherà la candidatura per il dopo De Luca? Manfredi è cauto: “Il candidato si decide in Campania e in questa direzione va il lavoro del commissario Misiani e del nostro capogruppo regionale Casillo in perfetta sintonia con la segretaria nazionale. Di sicuro non possiamo permetterci di perdere la Campania”.

In casa Manfredi c'è un derby politico, suo fratello l'ha ormai quasi scavalcata... “La fortuna che abbiamo a casa è che possiamo dire che io sono eletto dai miei oltre 19mila elettori che ringrazio perché senza la loro fiducia non sarei dove sono e mio fratello invece è eletto direttamente dai cittadini e ognuno di noi deve rispondere direttamente a coloro che li hanno votati, cercando con lealtà e con onore di rispettare gli impegni che si sono presi con le comunità. Ognuno di noi decide con la propria testa. Il resto sono chiacchiere e strumentalizzazioni”.