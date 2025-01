Sicurezza, Manfredi : "Servono fondi per combattere il disagio sociale" Manfredi sulla sicurezza urbana: "Anche i sindaci hanno un ruolo fondamentale"

"Ci preoccupa il clima di intolleranza che si intreccia con il crescente disagio sociale, alimentato dalle disuguaglianze economiche e dalla difficoltà nell'attuazione di politiche di integrazione e inclusione". Queste sono le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Manfredi esprime preoccupazione per l'aumento delle tensioni sociali, che vedono nei disordini solo la parte visibile di un malessere più profondo, che si nasconde nelle periferie delle città italiane. Secondo il sindaco di Napoli, l'intolleranza sociale sta diventando un fenomeno preoccupante che si mescola con il disagio economico, creando un terreno fertile per l'emarginazione e la violenza.

"Anche se la sicurezza urbana non è di nostra competenza esclusiva, noi sindaci abbiamo un ruolo fondamentale, quello di essere le istituzioni più vicine ai cittadini", sottolinea Manfredi. In questo contesto, le responsabilità dei primi cittadini appaiono sempre più rilevanti, poiché sono chiamati a gestire le difficoltà quotidiane delle persone che vivono nelle aree più disagiate. La richiesta di Manfredi al governo è chiara: "Serve maggiore attenzione e risorse per affrontare il disagio sociale. È fondamentale dotarci di strumenti adeguati per implementare politiche attive sul territorio, mirate a ridurre le disuguaglianze e prevenire l'esplosione di fenomeni di violenza".

L'analisi del sindaco si estende anche ai movimenti eversivi e alle frange violente che, secondo lui, potrebbero alimentarsi in contesti di povertà estrema e marginalizzazione. "Il Ministero dell'Interno, attraverso le sue articolazioni sul territorio, ha una visione chiara della situazione e deve poter intervenire con misure mirate", aggiunge Manfredi.

La crisi economica, combinata con la crescente intolleranza sociale, rende più urgente che mai un'azione politica coordinata, che veda nelle amministrazioni locali il principale punto di riferimento per la gestione del disagio. Il sindaco di Napoli insiste sulla necessità di politiche inclusive e solidali, che non solo contrastino la povertà, ma favoriscano l'integrazione e la coesione sociale, nel rispetto dei valori della convivenza civile. In conclusione, la priorità, secondo Manfredi, è affrontare il disagio sociale con decisione, ma anche con l'attuazione di politiche che possano prevenire il proliferare di fenomeni di intolleranza e violenza nelle nostre città. La risposta a questi problemi, però, non può essere solo locale: è necessaria una risposta forte e coordinata anche a livello nazionale, per garantire a tutti i cittadini pari opportunità e una vita dignitosa.