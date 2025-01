De Magistris: "Manfredi pensa al potere e trascura i poveri di Napoli" L'affondo contro il successore: "In città c'è chi non sa che Manfredi è sindaco..."

"Napoli è stata umiliata per decenni dai colletti bianchi alla Manfredi, ed ora è una città senza guida senza visione e contraddistinta da una clamorosa incapacità amministrativa".

E' uno dei passaggi più duri con cui l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, parla dell'attuale amministrazione a Palazzo San Giacomo. Concetti espressi nell'intervista rilasciata al direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di vista.

Secondo De Magistris tra le responsabilità del municipio partenopeo anche "il totale abbandono delle fasce deboli, mentre la criminalità minorile è in aumento".

Bordate nei confronti del successore: "Manfredi pensa a presentare i libri con Laboccetta e l'ex ministro Sangiuliano. E' concentrato sul potere, mentre in città c'è gente che non sa che in Comune c'è un sindaco che si chiama Manfredi".