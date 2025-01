Inaugurazione di "Casa Bartimeo" a Napoli: un nuovo polo della carità Per le fragilità sociali nascerà una struttura di accoglienza

Il prossimo lunedì 20 gennaio, a Napoli, sarà inaugurata "Casa Bartimeo", una struttura di accoglienza pensata per sostenere le persone in difficoltà e le fragilità sociali. L’inaugurazione, che avrà luogo alle ore 17.30, sarà presieduta dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia. Il progetto, che nasce per rispondere a diverse esigenze della comunità, si inserisce nel cuore della città, nel complesso della Basilica di San Pietro ad Aram, lungo corso Umberto I.

"Casa Bartimeo" si configura come un vero e proprio "polo della carità", destinato a diventare un punto di riferimento per chi è in difficoltà. La struttura sarà coordinata dalla Caritas Diocesana, in collaborazione con il ramo Ets della Chiesa di Napoli, e supportata da importanti realtà del territorio, come la Fondazione Con il Sud, la Fondazione Grimaldi, la Fondazione San Gennaro, la Provincia napoletana dei Frati minori e l'Arciconfraternita dei Pellegrini.

La struttura offrirà una serie di servizi mirati per rispondere ai bisogni di persone in condizioni di vulnerabilità. Tra i servizi disponibili ci saranno una comunità residenziale per giovani adulti fragili, che avranno l’opportunità di riappropriarsi della propria autonomia, e un centro di accoglienza emergenziale per donne e piccoli nuclei familiari. Inoltre, sarà attivo un centro di supporto psicologico, un servizio di consulenza legale per migranti e un poliambulatorio solidale.

L’inaugurazione della Casa Bartimeo sarà un evento significativo, arricchito dalla partecipazione di Erri De Luca, che terrà una lectio dal titolo "Giubileo. Libertà, restituzione e riscatto". In questa occasione, il maestro Lello Esposito, noto artista napoletano, darà vita e colore agli spazi della struttura con il suo progetto "Quadreria Sociale". Le stanze del Polo della Carità ospiteranno le opere realizzate insieme ai detenuti dell’istituto penitenziario "Giuseppe Salvia" di Poggioreale, che saranno esposte anche nei corridoi della struttura. Prima dell'inaugurazione ufficiale, dalle 16 alle 17.30, sarà possibile visitare le diverse aree della struttura, inclusi il poliambulatorio, i servizi diurni e gli spazi dedicati all’accoglienza. "Casa Bartimeo" rappresenta un esempio concreto di impegno sociale, offrendo un rifugio e un supporto a chi ha più bisogno, ma anche un'opportunità di rinascita e di inclusione per tutti coloro che vivono una condizione di marginalità.