Caputo: "Il grande ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione in Campania" "Importanti asset per tutelare la risorsa acqua"

"I consorzi di bonifica e irrigazione sono fondamentali asset di sviluppo per i nostri territori e garantiscono una efficace gestione delle risorse idriche dedicate all’agricoltura.

Siamo in un momento storico molto delicato a causa dei cambiamenti climatici e diventa sempre più pressante il problema di un sufficiente approvvigionamento di acqua. I consorzi, supportati dall’assessorato regionale all’agricoltura, hanno un ruolo strategico decisivo per tutelare la risorsa acqua e salvaguardare le produzioni agricole locali.

Dobbiamo ricordare che la Campania, su forte impulso del presidente De Luca, è tra le poche Regioni italiane ad aver realizzato un grande piano Invasi per garantire nel tempo la qualità della nostra agricoltura, in un periodo contrassegnato dalle emergenze climatiche. Un grande processo di rinnovamento che parte dall’importante legge di riordino dei consorzi, che abbiamo fortemente voluto per rilanciare definitivamente l’intero settore, e dalle tante misure previste dai fondi europei”.

L’intervento dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, nel corso della conferenza stampa su “Il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici”, in programma a Napoli presso l’assessorato all’agricoltura.

“Per capire ancora meglio la centralità del ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione nelle azioni di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici - continua l’assessore Caputo - basta ricordare che in Campania i dieci consorzi di bonifica coprono una superficie di 9.150 km2, circa il 67% del territorio regionale, mentre la superficie irrigata con impianti pubblici consortili è pari a 65.000 ha, circa il 70% di quella regionale.

Dati emblematici che evidenziano il determinante impatto dell’irrigazione sull’economia agricola della Campania, prima regione del Sud Italia per valore della dop Economy".

Anbi Campania, articolazione regionale dell’associazione italiana dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, ha presentato in mattinata i dati sulle attività (opere idrauliche, gestione idrogeologica, distribuzione irrigua) svolte nel 2024 e in progetto nel 2025, nell’ambito del programma sull’Economia della manutenzione, obiettivo di un recente accordo nazionale con il consiglio nazionale economia e lavoro.

"L’iniziativa rientra nell’operazione verità - spiega il presidente di Anbi Campania, Vito Busillo - lanciata in Italia da Anbi per rendere noto il valore economico e occupazionale del lavoro svolto dai consorzi di bonifica e irrigazione, con le importanti ricadute per lo sviluppo dei territori e delle comunità locali, soprattutto nel contrasto alla crisi climatica. Cambiamenti che impattano sugli agricoltori, ma anche sui Consorzi che lavorano alacremente per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e la disponibilità di acqua per l’irrigazione. Da una parte, dunque, i consorzi difendono la qualità della nostra acqua e, dall’altra, ci tutelano da eventi meteorologici estremi, riuscendo ad assicurare l’irrigazione dei campi, la produttività agli agricoltori e il cibo sano alle comunità".

In questo quadro va evidenziato, come esempio indicativo, che il consorzio della rucola della piana del sele è stato il primo in Italia ad avere ottenuto, grazie all’irrigazione consortile, la certificazione “Goccia Verde” sulla sostenibilità irrigua.

"Secondo i più recenti rapporti Istat e Ismea-qualivita - conclude Vito Busillo - nel 2023 il valore aggiunto del settore agricolo in Campania è stato di 3.178 milioni di euro, mentre le filiere del cibo e del vino di qualità certificata hanno generato un giro d’affari pari a 921 milioni di euro. Se consideriamo che l’85% del rinomato made in Italy agroalimentare, che in Campania garantisce lavoro ad oltre 10.000 operatori, dipende dalla disponibilità idrica, è facile comprendere il valore del servizio irriguo svolto dai Consorzi di bonifica, in maniera ecosostenibile".

All’iniziativa - organizzata da Anbi Campania in collaborazione con l’assessorato all’agricoltura della Regione Campania - sono intervenuti: l’assessore all’agricoltura della regione Campania, Nicola Caputo, il Presidente di Anbi Campania, Vito Busillo, i presidenti e i commissari dei consorzi.

Ecco i dati:

Il quadro riassuntivo dei dati aggregati di tutti i consorzi campani, che evidenziano l’importanza e la portata economica dei progetti e dei lavori eseguiti negli ultimi anni (alcuni in corso nel 2025):

61 Progetti esecutivi e definitivi presenti nella banca dati nazionale "Dania" del Crea: € 1.151.602.935.

55 Interventi finanziati e in corso di realizzazione (con vigente programmazione europea, nazionale e regionale): € 327.349.243.

23 Interventi finanziati con fondi Pnrr e in corso di realizzazione: € 90.954.561.

5 Interventi ammissibili a finanziamento con fondi "Pniisii": € 126.141.343.

3 Interventi ammissibili a finanziamento con fondi "Decreto siccità": € 13.610.000.

8 Interventi presentati su "piano invasi regionali" (in parte finanziati e in corso di realizzazione): € 322.800.000.

Totale

94 Interventi finanziati o ammissibili a finanziamento € 880.855.147.