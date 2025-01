Il progetto "Co.Me.Si.Fa. Leggere": percorso formativo per la lettura a Napoli Ideato dalla Cooperativa Sociale Se.Po.Fà Onlus, si concentra nelle periferie orientali di Napoli

Ha preso forma a Napoli il progetto “Co.Me.Si.Fa. Leggere - Competenze, Metodi, Sinergie per Far Leggere”, un’iniziativa educativa e culturale pensata per potenziare le competenze di lettura e promuovere nuove metodologie didattiche in ambito di Reading Literacy. Il progetto si rivolge a una vasta comunità: alunni e docenti delle scuole secondarie di primo grado, personale delle biblioteche pubbliche, e giovani professionisti del Terzo Settore, specialmente quelli attivi nelle periferie orientali di Napoli.

Un’alleanza tra scuole, biblioteche e Terzo Settore

“Co.Me.Si.Fa. Leggere” è ideato dalla Cooperativa Sociale Se.Po.Fà Onlus, in collaborazione con Associazione ART33, Noi@Europe e Terra di Confine. Il progetto si concentra sui quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, aree della periferia orientale di Napoli che sono al centro di un programma volto a stimolare la crescita culturale e l’inclusione sociale. La forza di questa iniziativa risiede nella creazione di una rete di sinergie tra istituti scolastici, biblioteche e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di sviluppo delle competenze di lettura nei giovani e di fornire un supporto concreto a educatori e professionisti coinvolti nel processo educativo.

Potenziare le competenze di lettura per favorire l’inclusione

Il progetto non si limita a migliorare le competenze di lettura, ma punta anche a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani della periferia napoletana. Questi quartieri, spesso considerati marginali, hanno bisogno di iniziative che possano stimolare la curiosità e il desiderio di apprendere, in particolare per quanto riguarda la lettura, che rappresenta un fondamentale strumento di crescita personale e sociale. Le metidologie innovative proposte dal progetto si concentrano sull'accessibilità alla lettura e sulla creazione di un ambiente culturale stimolante, che possa attrarre i giovani verso i libri, aiutandoli a sviluppare competenze trasversali che vanno ben oltre l'aspetto didattico, promuovendo anche una maggiore consapevolezza critica.

Un impatto che va oltre la scuola

Oltre agli studenti, il progetto coinvolge anche il personale delle biblioteche di pubblica lettura e giovani professionisti del Terzo Settore, figure fondamentali nel panorama educativo e culturale. La formazione offerta a questi gruppi di lavoratori è cruciale per amplificare l’efficacia dell’iniziativa, creando una rete capillare che consenta di arrivare a un numero sempre maggiore di ragazzi e adulti. L’obiettivo principale, infatti, non è solo quello di insegnare a leggere, ma anche di creare una cultura condivisa della lettura, che coinvolga tutti i soggetti del territorio, creando occasioni di crescita reciproca e di scambio culturale tra le diverse realtà.

Un progetto che guarda al futuro

“Co.Me.Si.Fa. Leggere” rappresenta un passo importante verso il rafforzamento delle competenze educative nelle periferie di Napoli, in particolare in un contesto dove la lettura può fungere da strumento di riscatto sociale. L’iniziativa non solo mira a migliorare le capacità di lettura, ma anche a rafforzare un legame comunitario che fa della cultura un motore di inclusione e di crescita. Con questo progetto, la Cooperativa Sociale Se.Po.Fà Onlus e i suoi partner vogliono non solo rispondere a una necessità educativa, ma anche favorire l’emergere di un cambiamento profondo nei quartieri periferici di Napoli, dove la cultura e la formazione sono chiavi per costruire un futuro migliore.