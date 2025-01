"Salviamo il Metropolitan": Napoli si mobilita per il cinema di Chiaia Presidio con cittadini comuni ed esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo

Napoli scende in piazza per salvare il "Metropolitan", lo storico cinema di Chiaia. Cittadini comuni ma anche rappresentanti del mondo dello spettacolo si sono ritrovati davanti alla struttura, insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli, alla consigliera regionale Roberta Gaeta e Benedetta Sciannimanica, assessore alla Municipalità 1.

"Non possiamo continuare a smantellare il sistema culturale della nostra città, consentendo che altri presidi culturali chiudano facendo spazio a mere azioni speculative. In questa vicenda manca trasparenza, non sappiamo quali sono i progetti e se ci sono speculazioni in atto. Accogliamo con favore le parole del consigliere Comunale Ferdinando Tozzi, con delega all'industria culturale e audiovisivo, che parla di un impegno massimo da parte del Comune nel trovare investitori interessati a rispettare il vincolo posto da Sangiuliano. Un vincolo che Luciano Schifone, ex consigliere del ministro, ha proposto di rafforzare in Parlamento, una misura che siamo pronti a votare", ha detto il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.