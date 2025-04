Confcooperative Campania: incontro con il sottosegretario Tullio Ferrante Confronto ad ampio raggio sul ruolo dell’impresa cooperativa

Confronto ad ampio raggio sul ruolo dell’impresa cooperativa in Campania tra il Presidente della Confcooperative Campania, Salvatore Scafuri e il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

L’incontro si è svolto nella sede dell’organizzazione regionale di rappresentanza del movimento cooperativo, in Napoli, al Centro Direzionale.

“Abbiamo presentato al Sottosegretario Ferrante la nostra Confcooperative Campania, illustrandogli i settori che rappresentiamo e i tantissimi comparti in cui siamo attivi. Le sfide ed il ruolo della cooperazione in un momento così delicato sono un focus imprescindibile. Aggreghiamo circa 800 cooperative, per un numero di 64.2024 soci, comprese le banche di credito cooperativo.

Un sistema che conta a vario titolo, quasi 11.000 persone occupate, di cui 4.300 in gravi situazioni di disagio, e realizzano un giro d’affari che raggiunge quasi 1 miliardo di euro” dichiara Salvatore Scafuri, Presidente della Confcooperative Campania.

E conclude: “Abbiamo anche lanciato un appello al Sottosegretario affinché si faccia parte attiva sulla necessità di rivedere l’impostazione del nuovo bando dell’Inps Home Care Premium che minaccia il lavoro di 1.200 operatori sociosanitari e stravolge un modello socio assistenziale con al centro la cooperazione. Il tema è anche all’attenzione delle nostre Federazioni. Come Organizzazione regionale abbiamo richiesto un confronto al Direttore regionale INPS della Campania e al Direttore per il coordinamento metropolitano di Napoli”.