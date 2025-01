Chirurgia robotica: un investimento cruciale per il futuro della sanità campana Il Capogruppo di Italia Viva in Regione Campania, Tommaso Pellegrino, a presentato un'interrogazione sull'adozione e lo sviluppo della chirurgia robotica

La chirurgia robotica rappresenta una delle innovazioni più significative nel campo della medicina moderna, un'evoluzione che permette interventi più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero significativamente ridotti per i pazienti. Un'opportunità che, secondo Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Regione Campania, non può essere ignorata se si vuole rendere il sistema sanitario regionale più efficiente e accessibile.

Nel corso del question time del Consiglio Regionale, Pellegrino ha presentato un'interrogazione sull'adozione e lo sviluppo della chirurgia robotica nella sanità campana, sottolineando l'importanza di continuare a investire in questa tecnologia all'avanguardia. La Regione Campania, infatti, ha già compiuto importanti passi in questa direzione, dotando gli ospedali di strumenti avanzati che migliorano significativamente la qualità delle cure.

Un passo verso l’uguaglianza e la qualità

"Questi investimenti non solo elevano la qualità delle prestazioni sanitarie, ma sono un passo fondamentale per ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire pari opportunità di accesso alle cure di eccellenza per tutti i cittadini campani", ha dichiarato Pellegrino. In un contesto sanitario dove le risorse sono spesso limitate, la chirurgia robotica si configura come una risorsa chiave per rispondere alle esigenze di un numero crescente di pazienti, senza sacrificare la qualità dei trattamenti.

L'importanza di un monitoraggio continuo

Non basta però semplicemente dotarsi di tecnologie all’avanguardia. È fondamentale, secondo Pellegrino, che venga garantito un monitoraggio costante sull’utilizzo di questi strumenti, per evitare che vengano impiegati in interventi non prioritari. La chirurgia robotica, sebbene offra indubbi vantaggi in termini di precisione e risultati, deve essere utilizzata al massimo del suo potenziale per trattare le patologie più gravi, come quelle oncologiche.

Pellegrino ha evidenziato l’importanza di evitare che risorse preziose vengano sprecate per interventi che potrebbero essere gestiti con altre tecnologie, lasciando così spazio a interventi chirurgici urgenti e delicati, come quelli oncologici. "Per molte patologie tumorali, l'approccio robotico può rappresentare un vantaggio concreto in termini di radicalità chirurgica e di migliori risultati clinici", ha aggiunto.

Investire nel futuro della salute pubblica

L’impegno di Pellegrino è volto a garantire che le risorse destinate alla chirurgia robotica siano utilizzate in modo efficiente, senza sprechi, per assicurare il miglior servizio possibile ai pazienti. "Investire in innovazione significa investire sul futuro della salute pubblica", ha concluso il capogruppo di Italia Viva, ribadendo il suo impegno a favore di un sistema sanitario regionale che guardi con attenzione alla tecnologia come alleato per il benessere collettivo.

Con questi investimenti, la Regione Campania sembra voler tracciare una strada chiara verso una sanità sempre più moderna ed efficiente, in grado di affrontare le sfide del futuro e di garantire a ogni cittadino un accesso equo alle migliori cure disponibili.