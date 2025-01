Napoli, era ora: dopo una lunga attesa riapre la funicolare di Chiaia Ultimati i lavori, costati 9 milioni di euro: l'impianto in funzione dalle 7 alle 22

Torna in funzione, rinnovata dopo i lavori di manutenzione ventennale, la funicolare di Chiaia: un collegamento strategico tra il quartiere Vomero e la zona di Chiaia, che riapre all’utenza con standard di sicurezza più elevati ed una capienza del 20% superiore a quella precedente. Lo rende noto il Comune di Napoli.

Chiuso da oltre due anni, da questo pomeriggio l'impianto che collega via cimarosa al parco margherita ha riaperto al pubblico ed è in grado di trasportare fino a 250 viaggiatori contemporaneamente in ciascuna direzione, con corse ogni 10 minuti.

Gli interventi appena conclusi sono costati 9 milioni di euro, hanno restituito alla cittadinanza un impianto rimodernato e più sicuro, il primo - tra le 4 funicolari cittadine - ad entrare in funzione nel 1889.

Oltre all'adeguamento dell'impianto, sono state riqualificate le stazioni e installate nuove scale mobili e ascensori. Accurati lavori di restauro hanno riportato all'antico splendore anche la palazzina in stile liberty. Il percorso della Funicolare di Chiaia include 4 fermate e si estende su una lunghezza di 500 metri, due treni di due vetture ciascuno servono mediamente 15 mila passeggeri durante i giorni feriali, 5mila in quelli festivi. Sarà in funzione tutti i giorni dalle 7 alle 22.