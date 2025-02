Al via i tirocini per gli studenti negli infopoint turistici a Napoli Il progetto "Competenze per la città" segna l'avvio dei tirocini per 61 studenti

È ufficialmente iniziato il progetto "Competenze per la città", che segna l’avvio dei tirocini per 61 studenti dell'Istituto tecnico per il turismo Giustino Fortunato di Napoli. Gli studenti hanno iniziato a lavorare presso gli infopoint turistici dell'Assessorato al Turismo, un'iniziativa che mira a rafforzare le competenze professionali dei giovani e a potenziare l'offerta turistica della città.

L'iniziativa è il frutto di un protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha permesso di avviare il programma di tirocinio all'interno degli infopoint cittadini. "Questo progetto rappresenta un’opportunità fondamentale per tanti giovani che avranno la possibilità di supportare gli operatori negli infopoint, potenziando le loro competenze e contribuendo a valorizzare il nostro brand turistico, parlando direttamente ai loro coetanei", ha dichiarato l’assessora al Turismo, Teresa Armato.

L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle scuole superiori di Napoli, con ogni istituto che ha potuto scegliere il programma di tirocinio più adatto alle proprie inclinazioni. Gli studenti sono stati inseriti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), che li avvicineranno direttamente al mondo del lavoro e in particolare all’attività che si svolge all’interno di una grande organizzazione come l'Amministrazione pubblica.

"La partecipazione delle scuole a questa iniziativa di formazione è un segnale positivo di come il Comune stia lavorando per accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini, offrendo agli studenti un'opportunità concreta di crescita", ha aggiunto Chiara Marciani, assessora ai Giovani e al Lavoro.

Grazie a questo progetto, i ragazzi non solo avranno la possibilità di arricchire il loro bagaglio di esperienze, ma potranno anche interagire con turisti e cittadini, acquisendo preziose competenze in ambito turistico, amministrativo e relazionale, in un contesto dinamico e stimolante.