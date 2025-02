Vertenza Dema, assemblea dei lavoratori in fabbrica: "Futuro a rischio" Ricci (Cgil): necessario un piano industriale, il sindacato è al fianco delle maestranze

"Le incertezze sul futuro di Dema restano intatte, anzi per certi versi, ascoltando questa mattina i lavoratori, emerge più di una preoccupazione. Ci sono due appuntamenti nell'immediato, al ministero del lavoro e al Mimit la prossima settimana. Ci aspettiamo finalmente chiarezza su un nodo strategico dell'apparato industriale di Napoli e dell'intera regione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, incontrando questa mattina a Somma Vesuviana i lavoratori della Dema.

"E' necessario - secondo Ricci - un piano industriale che faccia davvero capire qual è il destino delle maestranze di Somma Vesuviana. Come dirigenti del sindacato saremo sempre al fianco di questi lavoratori per dare forza a una vertenza che si preannuncia difficile, siamo determinati a non mollare perché non vogliamo assistere ad un altro disimpegno, a un'altra chiusura di un sito che ha una storia ed è strategico nel comparto dell'aerospazio". "A pochi chilometri da qui, a Pomigliano e Nola - ha concluso Ricci - ci sono due stabilimenti della Leonardo, un grande polo del quale Dema deve continuare ad essere un elemento centrale, non solo nella programmazione industriale della regione ma anche nello scenario nazionale".