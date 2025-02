Corteo di protesta ai Campi Flegrei: "Vogliamo più sicurezza" Manifestazione a Pozzuoli, lo striscione: "Non vogliamo contare i morti, ma prevenirli"

Centinaia di persone hanno partecipato stamane a Pozzuoli al corteo di protesta indetto da associazioni e comitati dei Campi Flegrei, per chiedere maggiori interventi di prevenzione nella terra ferita da continui sciami sismici. Tra le richieste, lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dal Governo e immediati controlli del patrimonio immobiliare, "casa per casa". Tra gli striscioni esposti, "Non vogliamo contare i morti ma prevenirli", riferimento alla frase pronunciata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano nell'assemblea pubblica della settimana scorsa a Pozzuoli, indetta dopo le scosse di magnitudo 3.9 registrate nell'arco di pochi giorni. "Cosa fate in caso di una scossa di magnitudo cinque", aveva chiesto un cittadino. La risposta di Ciciliano: "La scossa di quinto grado? Cadono i palazzi e conto i morti. Funziona così"