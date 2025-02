Vertenza Dema, Salvatore Di Sarno: "No al trasferimento operai in altri siti" Presa di posizione da parte del sindaco di Somma Vesuviana

“Oggi ho partecipato al tavolo, in Regione, sulla vertenza DEMA, al quale era presente l’Assessore al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello. Ho ribadito con chiarezza la mia posizione espressa anche in Prefettura, qualche giorno fa. Chiedo a Paolo Scudieri, Amministratore della Adler, di non distruggere le tante famiglie che sono inserite nel tessuto territoriale e sociale di Somma Vesuviana e anche limitrofo e di non spostare i lavoratori in altri siti perchè sarebbe solo la distruzione del livello occupazionale con perdita di posti di lavoro. Il Sud che salva il Sud non è l’imprenditore che delocalizza ma è l’imprenditore che investe per potenziare e non per depotenziare un territorio che è anche il suo territorio. Bene il Centro di Ricerca ma non alla riduzione dei reparti con il rischio di esuberi e perdite del posto di lavoro. L’Assessore Marchiello che ringrazio, ha garantito che chiederà all’imprenditore di presentare un nuovo piano investimenti. Al tavolo ovviamente erano presenti i sindacati che stanno profondendo un grande e costante sforzo al fianco dei lavoratori”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.