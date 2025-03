Procida si apre alla Cina con il gemellaggio con Dujiangyan L’isola del Golfo di Napoli rafforza i legami con la città cinese per turismo e cultura

Si rinsalda il legame tra Procida e la Cina con il gemellaggio ufficiale con la città di Dujiangyan, situata nella provincia del Sichuan. Un percorso avviato nel 2021 con un Patto di Amicizia, in seguito alla proclamazione di Procida come Capitale Italiana della Cultura 2022, che ora giunge a una tappa decisiva. L’iniziativa, che segue quelle già avviate da Ischia e Casamicciola, mira a consolidare scambi culturali e turistici tra le due comunità, puntando ad attrarre visitatori cinesi affascinati dalla bellezza dell’isola campana.

L’evento ufficiale e la visita della delegazione cinese

Il gemellaggio sarà suggellato tra mercoledì e giovedì con la visita istituzionale di una delegazione politica di Dujiangyan a Procida. Il programma prevede, oltre agli incontri ufficiali, anche una visita al Teatro San Carlo di Napoli e un colloquio con l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e la direttrice generale alle Politiche Culturali e Turismo Rosanna Romano. Giovedì mattina, il sindaco Dino Ambrosino accoglierà gli ospiti cinesi per un tour dell’isola, durante il quale saranno coinvolti studenti dell’istituto Capraro con iniziative di benvenuto, tra cui ideogrammi artistici e tarantelle popolari.

Obiettivi e prospettive della collaborazione

L’accordo tra Procida e Dujiangyan punta a creare opportunità concrete per il turismo e la cultura. L’assessore Leonardo Costagliola sottolinea l’importanza di questa iniziativa per promuovere l’isola su scala internazionale, mentre il sindaco Ambrosino evidenzia il valore strategico della Cina come mercato turistico in forte crescita. Dujiangyan, famosa per i suoi tre siti patrimonio UNESCO e per ospitare una delle più grandi popolazioni di panda giganti al mondo, rappresenta un partner di rilievo per Procida. Il gemellaggio è dunque un passo significativo per consolidare la presenza dell’isola nel circuito turistico globale e rafforzare le relazioni con il gigante asiatico.