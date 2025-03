"Ponte": un progetto per educare, prevenire e includere in Campania Il progetto è nato da un'iniziativa della Regione Campania

Educare le giovani generazioni, promuovere la cultura della prevenzione sanitaria e migliorare l'accesso ai servizi per le persone più vulnerabili. Sono questi gli obiettivi principali del progetto "Ponte", un'iniziativa della Regione Campania, della Asl Napoli 1, della Asl di Salerno, Cittadinanzattiva e LinkHealth, che si propone di sensibilizzare e coinvolgere la comunità in temi fondamentali per il benessere collettivo.

Il progetto mira a creare un sistema di salute più equo e sostenibile, concentrandosi su temi cruciali come la prevenzione, la salute sessuale, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Inoltre, si impegna a promuovere relazioni sociali sane e a garantire un accesso universale ai servizi sanitari, per evitare che le categorie più fragili, come anziani, disabili, migranti e persone economicamente svantaggiate, rimangano escluse.

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è l'impegno per ridurre il fenomeno della rinuncia alle cure, spesso legato alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari, e per sensibilizzare la popolazione sulla cultura della prevenzione. L’aspettativa di vita in Campania è tra le più basse d’Italia, in parte a causa di una scarsa adesione ai programmi di prevenzione, un problema che il progetto intende affrontare attraverso azioni mirate nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità più vulnerabili.

Tre percorsi di intervento: scuole, lavoro e comunità vulnerabili

Nelle scuole: Gli studenti delle scuole superiori diventeranno "Promotori di salute", educando i loro coetanei e le loro famiglie sulla prevenzione sanitaria e sulla salute. In particolare, sono coinvolti cinque istituti scolastici di Napoli, che parteciperanno a moduli formativi sui temi dell'identità di genere, della salute sessuale, della prevenzione oncologica e della corretta alimentazione. Gli studenti organizzeranno anche giornate di prevenzione con il supporto della Asl, offrendo screening e vaccinazioni al personale scolastico e alle famiglie.

Fasce vulnerabili: Il secondo percorso si rivolge alle persone in condizioni di marginalità, come senza fissa dimora e ospiti dei centri di accoglienza. In collaborazione con i servizi sociali, saranno organizzati incontri informativi sulla salute e la prevenzione, accompagnati da attività di screening e vaccinazioni, per garantire che anche le persone più vulnerabili abbiano accesso alle cure.

Luoghi di lavoro: Il terzo intervento riguarda i lavoratori e le loro famiglie. In tre aziende della provincia di Salerno, saranno organizzate giornate della prevenzione per sensibilizzare i dipendenti e le loro famiglie sull'importanza della salute e della prevenzione. Questo approccio mira a trasformare i luoghi di lavoro in ambienti in cui il benessere e la salute dei dipendenti siano una priorità.

Un impegno condiviso per la salute e il benessere

Il progetto "Ponte" rappresenta una risposta concreta alle sfide sociali e sanitarie che la Campania sta affrontando. Come sottolineato da Ugo Trama, funzionario regionale della Campania, "si rende necessario potenziare le azioni di intervento agendo in maniera integrata, coinvolgendo diversi settori della comunità". La salute non è solo un diritto individuale, ma un bene collettivo che riguarda ogni membro della società.

Il progetto si concluderà il 15 maggio 2025 con un evento finale presso l'Auditorium della Regione Campania, dove saranno condivisi i risultati ottenuti e discusse le prospettive future. Tra i principali partner del progetto, che hanno contribuito incondizionatamente alla sua realizzazione, si trovano grandi aziende farmaceutiche come Abbott, AstraZeneca, GSK, Pfizer e molte altre.

In definitiva, "Ponte" non è solo un progetto di prevenzione sanitaria, ma un'iniziativa che punta a costruire una comunità più sana, inclusiva e consapevole, per garantire un futuro migliore a tutti i cittadini campani.