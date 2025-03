Ciarambino: "Finalmente dirigenti delle professioni sanitarie in ogni ASL" "Battaglia che mira a valorizzare la dignità professionale di straordinari professionisti"

"Sin dal mio ingresso in Consiglio regionale mi sono battuta per l'attivazione della dirigenza delle professioni sanitarie nelle nostre Asl e Aziende ospedaliere dando finalmente attuazione a una legge di oltre 20 anni fa, la 251/2000". Ecco quanto dichiarato da Valeria Ciarambino, vice presidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto: "Con l’approvazione unanime della mia mozione odierna diamo completezza a questo percorso iniziato in Regione Campania 4 anni fa, prevedendo di colmare la complessiva carenza di queste figure in tutti gli Enti del SSR attraverso lo scorrimento coordinato di tutte le graduatorie esistenti. Questa mia battaglia mira certamente a valorizzare la dignità professionale di straordinari professionisti che, specie negli ultimi anni, hanno raggiunto alti livelli di formazione universitaria e post universitaria, ma che continuano in taluni contesti a essere considerati alla stregua di assistenti o sottoposti dei medici. Ma punta soprattutto a qualificare ancor di più l'assistenza sanitaria per i nostri cittadini, grazie a una migliore organizzazione. Ad oggi sono ancora dieci le aziende sanitarie che sono totalmente sprovviste di dirigenti delle professioni sanitarie e dei relativi servizi. Lo scorrimento unico regionale, già sperimentato per gli Oss, consentirà di soddisfare con tempestività il fabbisogno complessivo di tutte le Asl, dando un'opportunità ai tanti professionisti presenti nelle graduatorie".