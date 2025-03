Affidato in concessione il palazzetto dello sport "PalaDennerlein" per 8 anni La struttura è proprietà del comune ed è destinata a diventare un importante punto di riferimento

È stato ufficialmente affidato in concessione per otto anni il Palazzetto dello Sport PalaDennerlein, situato nel complesso sportivo di via delle Repubbliche Marinare a Napoli. Questo impianto, di proprietà del Comune, è stato oggetto di recenti lavori di riqualificazione, voluti dall'Amministrazione comunale, ed è destinato a diventare un importante centro per la pratica sportiva nella VI Municipalità.

L'affidamento dell'impianto rappresenta un passo significativo nel processo di rifunzionalizzazione di una struttura che, negli anni passati, era stata abbandonata e soggetta a vandalismi, venendo sottratta alla collettività. Il progetto di riapertura e valorizzazione del palazzetto si inserisce all’interno di un piano più ampio di rilancio degli impianti sportivi cittadini, che mira a restituire a Napoli strutture moderne e accessibili per la comunità.

L'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha espresso soddisfazione per questo risultato, sottolineando come l'intervento sia cruciale per il territorio, soprattutto in vista del 2026, quando Napoli sarà Capitale Europea dello Sport. Ferrante ha aggiunto: "Restituire ai ragazzi di Barra, Ponticelli e di tutta la città un palazzetto destinato allo sport mi rende particolarmente felice. Questo impianto tornerà a essere strategico per il quartiere e per l'intera comunità."

L’Amministrazione comunale ha inoltre dichiarato che si sta lavorando attivamente per riaprire anche la piscina del complesso sportivo, un ulteriore passo per rendere l’area ancora più funzionale per le esigenze sportive dei cittadini napoletani.

Con questa iniziativa, Napoli si prepara ad accogliere una nuova era per lo sport cittadino, con un focus particolare sulle giovani generazioni e sull'accessibilità delle strutture. Il PalaDennerlein, dunque, non solo riveste un ruolo centrale per lo sport, ma diventa anche un simbolo della rinascita e valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, contribuendo al benessere e alla crescita della comunità.