Il popolo di Bagnoli in piazza: "Serve provvedimento ad hoc per Campi Flegrei" Centinaia di cittadini in piazza

I cittadini di Bagnoli scendono in piazza, in occasione dell' arrivo di tre ministri a città della Scienza, per sensibilizzare sulla situazione dei Campi Flegrei.

"Armati" di cuscini, i manifestanti, simbolo delle numerose notti insonni passate a causa delle scosse

Chiedono attenzione e provvedimenti ad hoc per la zona, visto il bradisismo, gli sgomberi che aumentano sempre di più, la tensione che si vive con le continue scosse.

Diverse centinaia i cittadini in piazza con striscioni che, in particolare, bocciano gli stanziamenti di risorse per il riarmo dell' Europa: risorse che per i cittadini dovrebbero essere spese in messa in sicurezza del territorio.

Condanna anche per le parole di Musumeci, ministro della Protezione Civile, che ha parlato di un territorio dove si doveva vietare di edificare a partire dal dopoguerra e della mancata partecipazione alle esercitazioni.

Ovviamente nel mirino anche la parole del Capo della protezione civile Ciciliano: uno degli slogan intonati è infatti "Non vogliamo contare i morti"

Il corteo si è mosso verso Città della Scienza, intonando slogan e mettendo nel mirino Governo e istituzioni, lamentando anche la speculazione sugli affitti nelle zone limitrofe ritenute più sicure.