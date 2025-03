Parkinson: lo sport come terapia, tra danza, nordic walking e pugilato Convention organizzata a Napoli da Fondazione Limpe

Un passo di danza per ritrovare il ritmo, un colpo di pugilato per rafforzare il corpo, un tratto di nordic walking per riconquistare equilibrio e sicurezza nei movimenti. Alla convention Parkinson: Corpo e Anima, organizzata da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets il 21 e 22 marzo 2025 a Napoli, l’attività fisica è stata protagonista assoluta grazie a una speciale Palestra Parkinson allestita per l’occasione.

La manifestazione, coordinata da Alessandro Tessitore dell’Università L. Vanvitelli, DAMSS, ha richiamato quasi 400 partecipanti da tutta Italia, tra persone con il Parkinson, caregiver, neurologi e personale sanitario.



Per due giorni, le persone con il Parkinson si sono allenate insieme, sotto la guida di istruttori specializzati, confermando come lo sport sia un vero alleato nella gestione della malattia. Le attività proposte hanno spaziato dalla danza al tai chi, dal pugilato al pilates, dal surf indoor all’attività fisica adattata (Afa), tutte discipline che aiutano a migliorare equilibrio, coordinazione e benessere psicofisico.



In particolare, il nordic walking che ha avuto come scenario il lungomare di Napoli, ha permesso ai partecipanti di allenarsi all’aperto, sfruttando il ritmo naturale della camminata per rafforzare la stabilità e ridurre la rigidità motoria. Muoversi in gruppo, condividere esperienze, scoprire nuove capacità: è questa la vera forza dello sport per chi convive con il Parkinson.



“Numerosi studi - afferma il neurologo Michele Tinazzi, presidente di Fondazione Limpe -confermano che l’esercizio fisico praticato con costanza migliora la storia naturale della malattia, preservando la funzionalità motoria e contrastando il declino della mobilità e dell’equilibrio. La danza è considerata l’attività più efficace per migliorare i sintomi motori, mentre il nordic walking è particolarmente indicato per potenziare stabilità e postura”.



Oltre all’attività fisica, la convention ha ospitato workshop tematici con neurologi, caregiver e persone con il Parkinson durante i quali sono stati affrontati aspetti fondamentali come la gestione delle emozioni, la qualità del sonno, la riabilitazione e le terapie avanzate. L’obiettivo delle diverse iniziative organizzate da Fondazione Limpe a livello nazionale è da sempre quello di rafforzare il dialogo tra medici e pazienti per creare un’alleanza tra chi cura e chi affronta la malattia ogni giorno.



Con l’introduzione della Palestra Parkinson, il forum di Napoli ha fatto un ulteriore passo avanti nella promozione dell’attività fisica come terapia complementare, ponendola ancora una volta come strumento concreto di benessere e autonomia per le persone con il Parkinson. Perché lo sport non è solo movimento, ma anche libertà.



Fondazione Limpe per il Parkinson ETS, nata nel 2014 a opera di LIMPE, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Il principale obiettivo della Fondazione è il sostegno alla ricerca medico-scientifica; all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi; alla divulgazione a pazienti, familiari, caregiver e operatori sanitari di informazioni corrette sulla malattia di Parkinson, i disturbi del movimento e le demenze.