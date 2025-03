"Napoli Differente nel Cuore": il nuovo progetto di raccolta differenziata E' iniziato oggi il nuovo progetto partito dai Quartieri Spagnoli

Da oggi, il cuore pulsante di Napoli sarà protagonista di una rivoluzione verde grazie al lancio del progetto "Napoli Differente nel Cuore", un'iniziativa pensata per migliorare la raccolta differenziata nei quartieri centrali della città. Il servizio, promosso dal Comune di Napoli e da Asia Napoli S.p.A., con la collaborazione di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), segna un passo importante verso una Napoli più sostenibile e attenta all’ambiente.

Un sistema di raccolta unificato

Il nuovo sistema prevede l'introduzione di un calendario unificato per tutte le utenze, al fine di semplificare la gestione della raccolta dei rifiuti. Questo modello si propone di ottimizzare il processo e migliorare la partecipazione dei cittadini, anche grazie alla definizione di soluzioni specifiche per le grandi attività commerciali.

Il progetto coinvolgerà inizialmente i Quartieri Spagnoli e la zona di San Ferdinando, con l’obiettivo di servire un totale di 14.400 utenze domestiche e 1.900 attività commerciali. Questi quartieri, tra i più iconici della città, saranno quindi i primi a beneficiare della nuova organizzazione, destinata a estendersi successivamente ad altre zone.

Sostenibilità e innovazione

Con l’introduzione di "Napoli Differente nel Cuore", il Comune di Napoli mira a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e aumentare significativamente la percentuale di raccolta differenziata, un aspetto fondamentale per garantire una gestione più efficiente e meno impattante sull’ambiente. Il coinvolgimento delle attività commerciali rappresenta una novità importante, in quanto queste realtà contribuiscono in modo significativo alla produzione di rifiuti, e la loro partecipazione attiva al sistema di raccolta differenziata è cruciale per il successo del progetto.

Un futuro più verde per Napoli

Il progetto non è solo una risposta alla crescente esigenza di una città più ecologica, ma anche un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Il Comune di Napoli e Asia Napoli S.p.A. sono infatti impegnati in un programma di educazione ambientale per accompagnare i cittadini nella corretta separazione dei rifiuti e nell'adozione di pratiche più sostenibili.

Con l'avvio di "Napoli Differente nel Cuore", la città si prepara a fare un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità ambientale e a diventare un esempio di sostenibilità per tutta la regione. Il progetto, se ben accolto dalla cittadinanza, potrebbe rappresentare un modello di gestione dei rifiuti da esportare in altre zone della città e oltre.