Lavoro, Nappi: assessorato regionale alla formazione fantasma Lega: "Ha affisso da tempo il cartello “Chiusi per inattività”

"Non stupisce più di tanto che Vincenzo De Luca, che anche sul versante del lavoro, con il suo immobilismo e la sua incapacità, ha contribuito ad affossare la nostra regione, si renda conto soltanto adesso dell’importanza della formazione per i giovani. Evidentemente non si è accorto, o continua a far finta di non sapere, che è da tempo che l’assessorato alla Formazione della sua Giunta ha affisso il cartello ‘Chiusi per inattività’. Su un tema delicato come quello dell’occupazione giovanile, il presidente pro tempore della Campania abbia almeno la decenza di tacere invece di continuare a sparare balle e a prendere in giro i cittadini!". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.