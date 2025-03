Napoli sprofonda, voragine in via Scarlatti: guasto alla rete fognaria Strada chiusa e stop all'erogazione idrica, tecnici al lavoro

Brutta sorpresa per i residenti del Vomero, a Napoli. Un cedimento causato da una perdita nella rete fognaria ha provocato l’apertura di una buca profonda circa tre metri lungo la sede stradale in via Scarlatti, all’altezza del civico 141.

"Sono stati prontamente attivati tutti i servizi comunali e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici e gli operai di ABC", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

In attesa delle necessarie verifiche e degli interventi per la riparazione del danno, la strada è stata chiusa e l’erogazione idrica sospesa al condominio che si trova nelle immediate vicinanze della zona interessata. L’intervento è ancora in corso, ma si prevede il ripristino della fornitura d’acqua nel corso della giornata.