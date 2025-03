Ancora un tassista aggredito a Napoli: "La città è assediata" L'associazione tassisti di base: "Da un dissidio si potrebbe arrivare alla tragedia"

"Siamo in una città assediata dal traffico e per un dissidio nato per problemi di viabilità anche futile si potrebbe tramutare in una tragedia: non conosciamo le motivazioni dell' aggressione avvenuta a Piazza Vanvitelli ma gli operatori del settore taxi sono stanchi di ribadire alle istituzioni competenti comunali che la nostra città esige sicurezza". Così, in una nota, l'associazione Tassasti di Base commenta l'aggressione da parte di alcuni giovani in scooter subita nel quartiere Vomero di Napoli da un tassista. "Questa è una delle motivazioni per cui chiediamo l'intervento istituzionale, - viene ricordato - la gente è stressata da strade piene di cantieri, strade chiuse, stress alle stelle e si rivoltano contro chi lavora in questa città. Questo è uno dei motivi per i quali gli operatori taxi si ritrovano nella criticità giornaliera". "Chiediamo, agli assessori alla Legalità De Iesu e ai trasporti Cosenza, un intervento a tutela della categoria taxi e di tutti gli operatori della mobilità cittadina", conclude l'associazione Tassasti di Base che esprime solidarietà al collega aggredito.