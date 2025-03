Giugliano, bus in fiamme su via Staffetta: era uno dei nuovi mezzi Eav Sansone (Usb): "Non è il primo caso, chiediamo all'azienda di vederci chiaro

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi tra Varcaturo e Lago Patria, a Giugliano, dove un autobus di linea dell'Eav ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Staffetta. L'autista, un giovane lavoratore interinale, ha notato le scintille provenire dal vano batteria e ha tempestivamente fatto scendere dal mezzo tutti i passeggeri mettendoli in sicurezza. Allertati vigili del fuoco e forze dell'ordine per chiarire le cause dell'incendio.

Il rogo ha causato una enorme colonna di fumo nero che si è levata al cielo visibile anche da diversi chilometri di distanza.

"L'autobus che si è incendiato era uno dei mezzi di nuova generazione in dotazione da circa due anni - spiega Marco sansone del coordinamento regionale Usb Lavoro Privato -Da quanto ci risulta non è il primo caso del genere, in pochi mesi sarebbeo tre gli autobus nuovi andati a fuoco. Chiediamo pertanto all'azienda di fare luce su un fenomeno non più sporadico per rasserenare lavoratori ed utenti, e di aprire un'inchiesta che porti a comprendere le cause di quanto è accaduto" conclude Sansone.