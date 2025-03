Frecciarossa è il treno ufficiale della mostra "Pino Daniele. Spiritual" Chi è in possesso di un biglietto Frecciarossa potrà usufruire di uno sconto del 50% sul biglietto

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia, si conferma come Treno Ufficiale della mostra “Pino Daniele. Spiritual”, che si terrà a Palazzo Reale a Napoli fino al 6 luglio 2025. Questa esposizione è un tributo a uno dei più amati artisti della musica italiana, raccontando la sua storia attraverso un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti musicali che hanno accompagnato la sua carriera.

La mostra vuole esplorare le origini artistiche di Pino Daniele, la sua dimensione trascendentale e il suo significativo impatto socio-culturale, offrendo ai visitatori un’immersione unica nel mondo creativo del cantautore napoletano.

Per incentivare la mobilità sostenibile e permettere ai visitatori di raggiungere la mostra in modo più ecologico, Trenitalia ha previsto un’offerta speciale: chi è in possesso di un biglietto Frecciarossa o Frecciargento con destinazione Napoli, con data di viaggio antecedente fino a due giorni l’ingresso alla mostra, potrà usufruire di uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso. L’acquisto del biglietto scontato potrà essere effettuato tramite il sito Ticketone o direttamente presso la biglietteria della mostra, esibendo il proprio titolo di viaggio.

Frecciarossa ribadisce così il suo impegno nel connettere le persone alla cultura e nel promuovere modalità di trasporto sostenibili. Il treno Alta Velocità di Trenitalia, con oltre 270 collegamenti e 26 corse bus, consente di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia, supportando anche la promozione turistica del territorio. Inoltre, Frecciarossa è partner di numerosi eventi musicali, sportivi e culturali, continuando a rafforzare il legame tra mobilità e cultura in Italia.