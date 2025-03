Nappi: grazie al ministro Valditara scuola torna volano di crescita Dichiarazione del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Dopo il modello Caivano, grazie all’importante lavoro, all’impegno costante e alla massima attenzione per i nostri territori da parte della Lega, del nostro leader Matteo Salvini e del ministro Giuseppe Valditara, si afferma quello che vede finalmente la scuola tornare volano per la crescita dei nostri giovani, con istruzione ed educazione di qualità, anche per ribadire, infondere e diffondere i valori del rispetto, della legalità e della sicurezza.

Ai decenni di chiacchiere, passerelle e sterili promesse della sinistra, questo Governo risponde con la politica del fare e con gli investimenti, come il grande progetto di inclusione che prevede lo stanziamento dei primi 12 milioni di euro con l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica nei quartieri più complessi di Napoli - a partire da Scampia -, gli stessi in cui i cittadini sono stati letteralmente abbandonati al proprio destino dalle Amministrazioni locali". Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.