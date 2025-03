"Ask for Angela": San Sebastiano al Vesuvio approva regolamento Primo ente locale ad adottarlo dopo la proposta del Pd Napoli

"Esprimiamo profonda soddisfazione per l’approvazioneall’unanimità da parte del consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio del regolamento di "Ask for Angela", primo ente locale ad adottarlo dopo la nostra proposta avanzata con il partito democratico di Napoli in occasione dello scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Così Ariana Scotto Lavina in qualità di portavoce del segretario metropolitano Pd Napoli Giuseppe Annunziata.

"Si tratta di un passo concreto e significativo per la sicurezza e la tutela delle donne nei luoghi pubblici, reso possibile grazie all’impegno della consigliera comunale del Pd Federica Grumetti, promotrice della proposta, e al fondamentale lavoro del segretario cittadino del Pd, Nicola Mondini.

"Ask for Angela" è un’iniziativa internazionale nata nel Regno Unito nel 2016 con l’obiettivo di offrire un aiuto discreto alle persone che si trovano in situazioni di pericolo o disagio all'interno di locali pubblici come bar, ristoranti e discoteche. Attraverso l’utilizzo della frase in codice "Posso parlare con Angela?", chiunque si senta minacciato può segnalare la propria condizione al personale del locale, che è formato per intervenire adeguatamente e, se necessario, contattare le forze dell'ordine.

L’adozione di questo regolamento rappresenta un importante strumento di prevenzione contro la violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e della sicurezza nei luoghi di svago. L’auspicio è che questa misura venga adottata presto anche in altri Comuni, contribuendo a costruire una rete sempre più ampia di protezione e supporto per le donne e per chiunque si trovi in difficoltà.

Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e continueremo a lavorare affinché progetti come "Ask for Angela" diventino una realtà diffusa su tutto il territorio".