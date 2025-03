Napoli: pioggia e disagi per le caditoie ostruite al Vomero Capodanno denuncia l'assenza dei periodici interventi manutentivi in città

"Come se non bastassero buche e voragini, l'ultima delle quali si è aperta in questi giorni al centro dell'isola pedonale di via Scarlatti, al Vomero ogni volta che piove strade e piazze si allagano, trasformandosi in una piccola Finlandia, con tanti laghetti sparsi un poco dovunque, che peraltro, in alcuni casi possono costituire delle vere e proprie trappole per pedoni e automobilisti ".

A denunciare ancora una volta lo stato disastroso delle strade e dei sottoservizi, a partire dalla rete fognaria, nell'ambito del quartiere collinare partenopeo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Il fenomeno – precisa Capodanno – è dovuto in parte alla presenza di buche e avvallamenti, sia sulle carreggiate che sui marciapiedi, ma, nella maggior parte dei casi, al fatto che molte caditoie sono ostruite e non riescono a svolgere la loro normale funzione di smaltimento delle acque piovane.

Eppure - sottolinea Capodanno - di recente era stato annunciato un programma straordinario di pulizia delle oltre centomila caditoie presenti in città, proprio per prevenire ed eliminare i disagi causati in occasione dalle piogge. Programma che evidentemente non ha risolto i problemi che al riguardo continuano a manifestarsi.

Così, dopo la pioggia di stamani - puntualizza Capodanno -, solo per esemplificare, in piazza Vanvitelli si notavano ristagni d'acqua, determinati dall’ostruzione di alcuni caditoie presenti. Lo stresso fenomeno si presentava nei tratti pedonalizzati di via Luca Giordano e in via Tino di Camaino. Nell'isola pedonale di via Scarlatti una caditoia ostruita non consentiva il normale drenaggio delle acque piovane.

Eppure - conclude Capodanno - basterebbe una normale opera di manutenzione, fatta periodicamente, per evitare che siffatti fenomeni si verifichino sistematicamente a ogni scoscio di pioggia, sia d'inverno che d'estate".

Al riguardo Capodanno lancia l'ennesimo appello all'assessore al ramo, Cosenza e agli uffici comunali competenti affinché provvedano in tempi rapidi a ripristinare in toto il normale funzionamento del sistema di smaltimento delle acque piovane lungo le strade e le piazze della Città, evitando il ripetersi dei fenomeni segnalati.