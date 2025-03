Napoli-Milan, servizio prolungato e corse extra della Cumana Anche la Circumflegrea resterà aperta

Domenica 30 marzo, in occasione dell'incontro di calcio tra Napoli e Milan che si terrà alle 20.45 allo Stadio Maradona, la linea Cumana prolungherà l'esercizio con corse per il rientro fin dopo la mezzanotte. Saranno circa 30 i treni straordinari dalla stazione di Mostra-Stadio Maradona con direzione Montesanto, con ultima partenza alle 00.43, e in direzione Torregaveta dove anche il servizio navetta autobus per Pozzuoli sarà esteso in corrispondenza dei treni straordinari. Anche la linea Circumflegrea resterà aperta per consentire il rientro dei tifosi dopo la partita. Tutte le informazioni utili e gli orari dei trani straordinari sono su www.eavsrl.it. Il prolungamento dell'orario con treni straordinari sarà previsto anche in occasione di tutte le prossime partite serali del Napoli.