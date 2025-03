Careca, Alemao e gli studenti della Parthenope: "A Napoli ricordi indelebili" Due ore di incontro per ripercorrere tante tappe del loro rapporto con la squadra e la città

L’incontro con gli studenti dell'Università Parthenope di due leggende del Napoli, Antonio Careca e Ricardo Alemao, si è trasformato in una occasione di grande amarcord.

In oltre due ore di incontro hanno ripercorso alcune delle tappe più belle della loro storia calcistica all'ombra del Vesuvio e il loro rapporto con Diego, grande amico e grande compagno di squadra, raccontando aneddoti e guardando i video delle loro vittorie.

Strette di mano e autografi per due calciatori che hanno scritto la storia di Napoli e del Napoli ma che i ragazzi in sala, studenti del Corso di Scienze Motorie, non hanno potuto ammirare dal vivo.

Hanno lanciato anche messaggi sociali importanti: stare lontano dalle droghe e non lasciarsi tentare dai guadagni facili. Piuttosto passione e impegno e ogni obiettivo nella vita è possibile.

I due ex azzurri si sono soffermati anche sul campionato del Napoli di Conte: “Bene la vittoria con il Milan ma si è sofferto troppo, ora aspettiamo la difficile trasferta di Bologna per capire se cullare ancora il sogno del quarto scudetto”.