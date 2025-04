Dirigenza professioni sanitarie, Ciarambino: rivoluzione nella sanità campana La soddisfazione della vicepresidente del consiglio regionale della Campania

"Apprendo con soddisfazione della nota del responsabile per la Ttutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della Campania, Antonio Postiglione, inviata ai responsabili delle strutture sanitarie regionali circa il reclutamento di dirigenti delle professioni sanitarie, previsto da una norma di 25 anni fa che sarà una vera rivoluzione nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini.

Un atto dovuto verso una categoria di lavoratori altamente specializzati per i quali sono sempre stata in prima linea per il riconoscimento della professionalità e del ruolo strategico nel miglioramento dell’assistenza, a partire dagli infermieri tutti - ha detto Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Ringrazio la presidente dell’Opi Napoli, Teresa Rea, per aver pubblicamente apprezzato e riconosciuto il mio impegno personale per questo risultato atteso da oltre 20 anni.

Ora occorre procedere allo scorrimento di tutte le graduatorie attive per questi profili, per dotare in tempi rapidi ogni Asl e Azienda ospedaliera di queste figure, che sono certa potranno portare ad un evidente miglioramento del servizio sanitario, da sempre una sfida ardua per le istituzioni regionali" ha concluso Ciarambino.