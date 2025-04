Parcheggiatori abusivi a Napoli, continua la stretta: altri 9 sanzionati Scattate 4.679 multe in una settimana a Napoli. 232 veicoli rimossi

Prosegue senza sosta l’operazione della Polizia Locale di Napoli contro le violazioni del Codice della Strada, con un focus particolare sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi, spesso legati alla criminalità organizzata. Tra il 22 e il 28 marzo, sono state elevate 4.679 multe, rimosse 232 auto (di cui 25 restituite ai proprietari) e sequestrati 76 veicoli in stato di abbandono. Nove persone sono state sanzionate per attività illecite di parcheggio, con sei denunce per recidiva.

L’iniziativa rientra nel piano del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidato dal prefetto Michele di Bari, e punta a ripristinare la legalità su strade spesso preda di degrado e illegalità. «L’obiettivo è garantire sicurezza a cittadini e turisti», sottolineano dalla Prefettura, che plaude all’impegno degli agenti.

Un fenomeno radicato, ma la repressione non si ferma

Quello dei parcheggiatori abusivi è un problema storico a Napoli, con episodi che vanno dal semplice intralcio alla viabilità fino a veri e propri racket gestiti dalla malavita. Le ultime operazioni dimostrano una risposta decisa, con controlli sistematici e un aumento delle sanzioni. Oltre alle multe, sono stati identificati veicoli irregolari, alcuni probabilmente utilizzati per attività illecite.

Il programma andrà avanti nei prossimi mesi, con l’intenzione di prevenire più che reprimere. Ma la sfida è complessa: se da un lato le sanzioni scoraggiano i trasgressori, dall’altro servirebbero anche più parcheggi e alternative per ridurre il disagio. Intanto, la città prova a riprendersi le strade, un verbale alla volta.