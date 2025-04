La politica dei dazi di Donald Trump preoccupa la Campania De Luca esprime timori per l'export

La politica commerciale dei dazi imposta dalla nuova amministrazione USA, sotto la guida di Donald Trump, preoccupa profondamente la regione Campania. Vincenzo De Luca, governatore della regione, ha espresso preoccupazioni riguardo agli effetti di questa misura sulle esportazioni italiane, in particolare sui settori più vulnerabili.

In una dichiarazione, De Luca ha sottolineato come la Campania, che vanta un settore delle esportazioni particolarmente forte, possa trovarsi in difficoltà di fronte all'introduzione di nuove tariffe doganali sulle merci importate dagli Stati Uniti. "La politica dei dazi di Donald Trump spaventa. Abbiamo un settore delle esportazioni molto forte e dobbiamo stare attenti", ha dichiarato il governatore.

De Luca ha poi sottolineato la necessità di un'analisi approfondita per individuare i settori che potrebbero subire il danno maggiore a causa dei dazi. Tra questi, l'agroalimentare, le produzioni agricole, il settore farmaceutico e la moda sono stati identificati come particolarmente vulnerabili. "Credo si debba fare un'analisi anche differenziata, capire quali sono i prodotti che possono avere il danno maggiore", ha aggiunto il governatore, anticipando che nelle prossime settimane verrà condotta un'analisi dettagliata per valutare l'impatto di queste politiche sui vari comparti produttivi.

L'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, che potrebbero colpire in particolare le esportazioni italiane verso uno dei più importanti mercati internazionali, rischia di danneggiare l'economia locale, già messa a dura prova da diverse sfide globali. De Luca ha ribadito l'importanza di monitorare attentamente la situazione per adottare misure adeguate e tutelare i settori più a rischio.

Un futuro incerto per le esportazioni italiane

L'introduzione dei dazi rappresenta una nuova sfida per le aziende italiane che, negli ultimi anni, avevano visto crescere l'export verso gli Stati Uniti, soprattutto nei settori dell'alimentare, della moda e della farmaceutica. L'incertezza legata a questa politica potrebbe portare a una riconsiderazione delle strategie commerciali, con possibili ripercussioni per l'occupazione e per la competitività del mercato italiano a livello globale.

Il governo della Campania si prepara dunque ad affrontare questa nuova realtà, con l'obiettivo di limitare i danni e proteggere i settori più vulnerabili. Gli imprenditori locali, già alle prese con le sfide interne ed esterne, si trovano a dover fare i conti con una politica economica internazionale sempre più imprevedibile.