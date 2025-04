Centro direzionale, apre la stazione Metro: "Ora lo sviluppo di quell'area" Manfredi: "Una svolta per i trasporti"

I cancelli li hanno aperti nel primo pomeriggio per la verità un po' a sorpresa. Le voci che si rincorrevano negli ultimi giorni volevano l'apertura della Metro del Centro direzionale per domani ma evidentemente il Comune di Napoli ha deciso di stringere i tempi, forse anche in risposta alle polemiche del weekend e ai tanti disagi del trasporto, tra scioperi personale in malattia e soppressione di corse.

La metropolitana guadagna da oggi il nuovo scalo, architettonicamente molto affascinante, nella cittadella degli uffici firmata da Kenzo Tange negli anni '80. L'ultima corsa alle 21.16.

Per il sindaco Manfredi "l'apertura della Stazione Centro Direzionale rappresenta un ulteriore fondamentale tassello per la rete di trasporti cittadina. La nuova uscita della Linea 1 consentirà a migliaia di utenti di non arrivare in zona con l'auto personale e favorirà lo sviluppo economico e sociale dell'intero Centro Direzionale, da sempre tra le priorità della nostra Amministrazione. Ringrazio tutti i soggetti che hanno permesso di terminare i lavori e poter finalmente aprire la nuova stazione: i lavoratori, l'Anm, Metropolitana che ha realizzato l'infrastruttura, l'Ansfisa che ha autorizzato l'esercizio".

Una porzione di città da sempre marginalizzata mal collegata e lasciata nel degrado. Ora residenti, avvocati, professionisti che frequentano i tanti uffici presenti in zona e commercianti sperano di trovare centralità e rilanciare i loro affari.