Nuova scossa ai Campi Flegrei. De Luca: "Ricadute su turismo? Inevitabile" Evento di magnitudo 2. Il Governatore: "C'è interlocuzione con Musumeci su dilazione mutui"

E' stata registrata una scossa bradisismica nell'area dei Campi Flegrei. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio vesuviano, la sede napoletana dell'Ingv, l'evento è stato di magnitudo 2.0, a una profondità di 3 km, con epicentro in mare.

Sul bradisismo e sul calo registrato nel turismo è intervenuto in mattinata anche il governatore De Luca: ""Era inevitabile che ci fosse una qualche ricaduta, anche dal punto di vista delle presenze nei Campi Flegrei. Non drammatizziamo, facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire servizi e soprattutto attività di prevenzione. Ho fatto una richiesta di un aiuto per quanto riguarda i residenti, per le rate dei mutui che stanno pagando i residenti nella zona a rischio, ma anche una dilazione per le scadenze delle imprese commerciali, artigianali e quant'altro. Mi ha risposto il ministro Musumeci confermandomi che questo tema sarà all'attenzione del Governo, quindi potremo avere un aiuto che la Regione auspica arrivi quanto prima possibile. Per il resto dobbiamo augurarci che vada tutto bene, non siamo in grado di prevedere altro".