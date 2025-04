Inaugurazione metro centro direzionale, Muscarà: "Paradosso italiano" "Dopo 48 anni, serviva l’auto blu per arrivarci"

"Dopo 48 anni dalla posa della prima pietra, ieri 1° aprile ha finalmente aperto la stazione del Centro Direzionale della metropolitana. Una data simbolica, quasi grottesca, che segna sì un passo avanti, ma ci ricorda anche quanto ancora manchi per completare l’intero circuito, con la linea che dovrebbe arrivare fino a Capodichino» - dichiara la consigliera indipendente della Regione Campania, Marì Muscarà.

«Oggi per la prima volta ho preso questa agognata metropolitana che guardavo da anni dalla finestra degli uffici regionali - racconta Muscarà -. Stamattina c’era una gran folla di giornalisti davanti all’ingresso della nuova stazione, in attesa di qualche autorità. E infatti poco dopo ho visto un’auto blu con tanto di sirena parcheggiata in superficie: qualcuno è arrivato a inaugurare un servizio pubblico... con l’auto di servizio. Un paradosso tutto italiano".

A rendere ancora più surreale la giornata, la notizia che proprio il 1° aprile la linea 6 della metropolitana, da Chiaia a Municipio, è stata chiusa per “motivi tecnici”. «E meno male che quattro quinti della Giunta regionale sono universitari… Ma forse nessuno di loro ha mai letto un manuale di mobilità sostenibile", conclude ironicamente la consigliera.