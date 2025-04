Napoli, Lieto: "Non parlate più di periferie, così stiamo trasformando la città" La vice sindaca del Comune di Napoli è stata ospite di "Punto di Vista" su OttoChannel - Canale 16

"Noi abbiamo dismesso la parola periferia ed è stato un atto politico oltre che un approccio culturale". Così si è espressa la vice sindaca e assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli, Laura Lieto nel corso di "Punto di Vista", l'approfondimento di OttoChannel - Canale 16 a cura del direttore Pierluigi Melillo: "Scampia per noi è una avanguardia, è un quartiere metropolitano. - ha spiegato Lieto - Riconosciamo che ci sono luoghi della città, quelli tradizionalmente lontani dal centro, che sono in una trasformazione importante. Sono i luoghi più effervescenti, le nuove centralità per molti aspetti, ma sono anche gli spazi di vita per tante comunità che si affacciano sullo spazio della metropoli. Questo è un aspetto assolutamente significativo di come guardiamo al futuro della città a partire dalla rigenerazione di luoghi come Scampia, ma anche Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, che sono i primi tre grandi interventi che abbiamo candidato al finanziamento del PNRR. Noi abbiamo intrapreso un percorso di riforma del Piano regolatore generale del 2004 che è andato già in Commissione urbanistica. È un percorso a buon punto e nel frattempo stiamo costruendo il nuovo Piano urbanistico comunale. Gli elementi fondanti di questa visione sono innanzitutto la costruzione di un piano europeo, quindi in linea con next Generation EU, con il Green Deal e tutta la politica della decarbonizzazione, della transizione ecologica. Dentro questa visione di carattere generale lavoriamo su alcuni elementi strategici".