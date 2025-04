Al San Carlo la camera ardente per De Simone Manfredi: "Patrimonio inestimabile che Napoli intende onorare e preservare"

Napoli è in lutto per la scomparsa del Maestro Roberto De Simone, avvenuta nella serata di ieri. Il sindaco della città, Gaetano Manfredi, ha annunciato che la camera ardente per rendere omaggio al grande musicista e intellettuale sarà allestita nel prestigioso Teatro San Carlo.

"È una grandissima perdita", ha dichiarato il sindaco Manfredi, sottolineando come De Simone sia stato "uno dei più straordinari interpreti della cultura della nostra città". Il suo contributo nel "recuperare le radici culturali della nostra tradizione musicale con una grande capacità di innovazione" rappresenta un patrimonio inestimabile che Napoli intende onorare e preservare.

In segno di rispetto e cordoglio, nel giorno dei funerali, previsti per mercoledì, le bandiere del Comune saranno esposte a mezz'asta.

Il sindaco ha inoltre ricordato che, in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Napoli, erano già in programma diverse iniziative organizzate in collaborazione con il Teatro San Carlo, lo stesso Maestro De Simone e la sua famiglia. Manfredi ha assicurato che queste iniziative verranno rafforzate e che si studierà il modo migliore per onorare la memoria di questa "grandissima figura della cultura napoletana".

La città si prepara così a dare l'ultimo saluto a un artista che ha saputo come pochi interpretare e rinnovare la ricchezza della tradizione partenopea, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale italiano e internazionale.

Nel merito, infatti, è arrivata la nota ufficiale con gli orari di apertura e quelli dei funerali: "Il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento della camera ardente per il Maestro Roberto De Simone presso il Foyer del Teatro di San Carlo.

La camera ardente sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: domani martedì 8 aprile dalle ore 13:00 alle 19:00 (alle ore 13:30, il quartetto d’archi dei professori del Teatro di San Carlo eseguirà il Requiem di Mozart in onore del Maestro); mercoledì 9 aprile dalle ore 10:00 alle 14:00.

La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio al Maestro Roberto De Simone.

I funerali, celebrati dal Cardinale Battaglia, si svolgeranno mercoledì 9 aprile alle ore 16.00 nel Duomo di Napoli. Per il giorno dei funerali, mercoledì 9 aprile, il Sindaco Manfredi ha dichiarato lutto cittadino".