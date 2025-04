La nave di Emergency cambia rotta per il maltempo e punta su Napoli A bordo 171 migranti, inizialmente erano diretti ad Ancona

La nave Life Support di Emergency cambia rotta e punta su Napoli dopo il drastico peggioramento del mare. L’arrivo è previsto per domani, martedì 8 aprile, alle 8.30, con a bordo 171 migranti soccorsi sabato nelle acque internazionali al largo della Libia. Il Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) di Roma ha accolto la richiesta dell’Ong, inizialmente diretta verso Ancona, per evitare rischi legati alle avverse condizioni meteo.

Sabato 5 aprile, la Life Support ha portato a termine tre operazioni di salvataggio, recuperando 215 persone in difficoltà nella zona Sar libica. Le autorità avevano inizialmente assegnato come porto di sbarco Ancona, ma domenica 6 aprile, con l’aggravarsi delle previsioni sul Mar Ionio e sull’Adriatico meridionale, l’equipaggio ha chiesto un approdo più vicino.

«Dopo mezzanotte abbiamo trasbordato 44 persone più fragili su un mezzo della Guardia Costiera», ha spiegato Domenico Pugliese, comandante della nave. «Grazie alla collaborazione delle autorità, ora puntiamo su Napoli, dove potremo sbarcare in sicurezza». Tra i trasbordati ci sono donne, bambini, ustionati e persone con patologie croniche, mentre i rimanenti 171 naufraghi sono stati stabilizzati dallo staff medico.

Questa è la 30ª missione della Life Support nel Mediterraneo centrale, dove opera dal dicembre 2022. Finora, la nave ha soccorso 2.701 persone, confermandosi un presidio cruciale nelle rotte migratorie più pericolose al mondo.

Mentre la Life Support si avvicina a Napoli, resta aperta la questione di come l’Europa affronterà le prossime emergenze in mare, con Ong e autorità costrette a continui adattamenti per salvare vite in condizioni sempre più complesse.