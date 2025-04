"Cinema in corsia": reparti pediatrici trasformati in sale cinematografiche Il progetto di Abio Napoli

In occasione del suo 25° anniversario, Abio Napoli (Associazione per il Bambino in Ospedale) ha riattivato il progetto "Cinema in corsia", un'iniziativa che porta la magia del cinema direttamente nei reparti pediatrici. L'obiettivo è quello di offrire ai bambini e agli adolescenti ricoverati momenti di svago e distrazione, per rendere meno traumatica l'esperienza del ricovero ospedaliero.

Il progetto ha preso il via il 5 aprile all'Ospedale Santobono di Napoli, con due proiezioni: una mattutina e una pomeridiana nei reparti di Chirurgia d’urgenza e di Pediatria d'urgenza, con la proiezione del film "Super Mario Bros".

Grazie all'impegno dei volontari, il "Cinema in corsia" consente ai bambini di vivere un'esperienza coinvolgente e spensierata, riducendo lo stress e la paura legati all'ambiente ospedaliero. L'iniziativa coinvolgerà tutti i reparti pediatrici in cui è attivo il servizio di volontariato Abio, creando un'atmosfera accogliente in cui il cinema diventa uno strumento di conforto e di evasione.

Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di umanizzazione delle cure pediatriche promosso da Abio Napoli sin dalla sua fondazione nel 2000. Con circa 300 volontari attivi in 10 ospedali di Napoli e provincia, l'associazione si dedica a sostenere e accogliere bambini, adolescenti e le loro famiglie, offrendo supporto emotivo e attività ricreative per alleviare il peso dell'ospedalizzazione.

Oltre a "Cinema in Corsia", Abio Napoli porta avanti numerose iniziative per rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e familiari. Tra queste, "La favola della buonanotte", laboratori creativi e attività ludiche, pensate per regalare ai piccoli pazienti momenti di gioia e spensieratezza.

Per sostenere queste attività e portare avanti progetti come "Cinema in corsia", Abio Napoli invita a destinare il proprio 5x1000 all'associazione.

Un piccolo gesto che non costa nulla, ma che può fare una grande differenza nella vita dei bambini, degli adolescenti ospedalizzati e delle loro famiglie. In fase di dichiarazione dei redditi, inserisci il codice fiscale di Abio Napoli: 94202690635. Apponi la firma nella casella "Sostegno degli enti del terzo settore iscritti al Runts"

Grazie al sostegno di tutti, Abio Napoli potrà continuare a portare sorrisi e momenti di leggerezza nei reparti pediatrici di Napoli e provincia.