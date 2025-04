Medico picchiato a sangue da paziente: non era soddisfatto della visita È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Un nuovo episodio di violenza contro il personale medico. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un medico. Il motivo? Non era soddisfatto dell’esito della visita ortopedica.

Secondo uno prima ricostruzione il paziente, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito ripetutamente il medico con la propria stampella. Il professionista, per sfuggire all’aggressione, si era rifugiato in una stanza dell’ospedale, ma l’uomo, in preda ad un raptus, ha distrutto il vetro della porta nel tentativo di raggiungerlo, utilizzando la stampella stessa come corpo contundente.

Solo l’intervento dei carabinieri ha posto fine all’aggressione: il 57enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. Per il medico una serie di ferite giudicate guaribili in 15 giorni.