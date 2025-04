Sanità, sit-in di protesta contro le liste d'attesa al Vecchio Pellegrini Appuntamento domani, 30 aprile alle 10

Domani, mercoledi' 30 aprile, alle ore 10, avra' luogo un presidio di protesta, con volantinaggio e megafonaggio, fuori all'ospedale Vecchio Pellegrini, in via Pignasecca a Napoli , contro le indecenti liste d'attesa nella sanita' pubblica. Partecipera' anche il segretario nazionale del Movimento Idea Sociale Raffaele Bruno, che terra' una conferenza stampa. "Il governo delle tasse e della disperazione sociale della Meloni, Salvini e Tajani, che regala miliardi per le armi a Zelensky e destina il due per cento del PIL per il riarmamento, sta negando vergognosamente a sei milioni di poveri il diritto di potersi curare. Il Movimento Idea Sociale organizza da oggi presidi fuori agli ospedali in tutta Italia per chiedere le dimissioni e l'arresto immediato dei direttori sanitari e amministrativi degli ospedali che hanno chiuso le liste di prenotazione e non ne accettano altre, violando pesantemente la legge", ha detto Bruno.