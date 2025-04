Ponte 1 maggio a Napoli, tutto quello che devi sapere su trasporti e viabilità Il Comune ha potenziato i servizi in tutta la città. In arrivo 1,3 milioni di turisti

In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori prevista in città (l'Osservatorio turistico cittadino aveva stimato l'arrivo di 1 milione di turisti, ma il consuntivo si avvia a superare 1,3 milioni), la task force interassessorile del Comune si è riunita nuovamente per predisporre il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l'accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città fino al 4 maggio. Il Comune in una nota informa delle attività messe in campo dagli Assessorati al Turismo, alla Mobilità, alla Salute e al Verde, alla Polizia Municipale.

Si segnala l'apertura straordinaria del Maschio Angioino il 1 maggio e la ripresa del servizio della Funicolare centrale, la chiusura al traffico delle strade interessate dalla processione di San Gennaro il 3 maggio.

INFO POINT MOBILI E FISSI, ECCO DOVE TROVARLI A NAPOLI

Continua il lavoro informativo della minicar elettrica brandizzata con la scritta ''Vedi NAPOLI e poi torni''. L'infopoint mobile porta l'informazione turistica dove c'è bisogno, rendendola accessibile, dinamica e vicina alle persone. La piccola vettura staziona in vari punti della città, tra cui piazza Vittoria, Lungomare Caracciolo, piazza del Plebiscito, stazione Toledo e via Duomo. Integra il lavoro dei 4 Infopoint in legno dislocati presso il Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console) che resteranno operativi come di consueto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 19. E' segnalata la presenza di diversi servizi igienici pubblici: otto bagni fissi in piazza Trieste e Trento; cinque bagni chimici mobili (n.1 in via Riviera di Chiaia; n. 2 via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi)

TRASPORTI POTENZIATI PER PONTE 1 MAGGIO: METRO E FUNICOLARE

Per i trasporti, l'Assessorato alla Mobilità comunica i servizi potenziati per l'occasione: si accorciano le distanze tra il centro e la zona collinare anche nelle serate infrasettimanali. Ogni sera, almeno una delle due funicolari del Vomero - Chiaia o Centrale - resta operativa fino a tardi assicurando a cittadini e turisti la possibilità di muoversi comodamente tra il centro e la zona collinare anche nelle ore serali. Per la Linea 1 e le Funicolari, resta in vigore il prolungamento serale dell'orario nei weekend.

Ecco il dettaglio: la Funicolare Centrale il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30;

La Funicolare Chiaia il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 00:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30. Durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti.

Tutti i venerdì e sabato l'ultima corsa di metro linea 1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00.

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti.

La Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, ha ripreso le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l'orario 7-15. Per disincentivare l'uso delle auto nel centro cittadino e agevolare il parcheggio in prossimità dei terminal, sono state potenziate le linee tramviarie 412 e 421, tra parcheggio BRIN, piazza Garibaldi, piazza Municipio con mezzi in partenza ogni 7 minuti.

L'Ascensore di Monte Echia è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM.

TRASFERIMENTI DALL'AEROPORTO DI CAPODICHINO

Su servizio Alibus: il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus che, in caso di necessità, saliranno a 13. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto. Sui taxi: resta in vigore fino a metà giugno in via sperimentale la nuova disciplina dei turni per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.

IGIENE URBANA E PULIZIA DELLE STRADE

Sono previsti servizi straordinari fino a domenica 5 maggio sul fronte dell'Igiene urbana: svuotamento cestini e riassetto attrezzature stradali: sono incrementati i servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali, prevedendo ulteriori passaggi in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo, shopping e passaggio del centro storico e cittadino e del Quartiere Vomero, dove sono stati installati i nuovi cestini intelligenti (auto compattano la spazzatura e avvisano l'azienda quando sono pieni attraverso un sistema hi-tech ) come quelli già presenti lungo via Toledo.

VIABILITA' E PROCESSIONE PER IL MIRACOLO DI SAN GENNARO

Sulla viabilità: In occasione della processione che accompagnerà la "Traslazione delle Reliquie di San Gennaro" al Duomo di NAPOLI che si svolge il 3 maggio, evento molto amato dai fedeli e grande attrattore turistico, è stato istituito il seguente dispositivo di circolazione: dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, nei tratti di volta in volta interessati dalla processione, lungo le seguenti strade: via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile); dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, la sospensione gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico/scarico merci e la sosta riservata ai taxi in via Duomo ( tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi.