Bradisismo, Musumeci: "Stop a tasse e mutui per edifici inagibili" Il termine è fissato al 31 agosto ma non si esclude una proroga

Stop a mutui e tasse almeno fino al 31 agosto per chi ha immobili attualmente dichiarati inagibili. Questa la decisione presa dal Consiglio dei ministri. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha fatto il punto della situazione sull’area flegrea. "Il governo interverrà con appositi contribuiti perché possa essere restituita la serenità, tanto alle famiglie quanto alle imprese. Per ora il termine è il 31 agosto ma non è esclusa una proroga. Abbiamo previsto anche di incrementare per 200 milioni di euro le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo di coesione sempre nei Campi Flegrei. Ricordo che c'è già una prima risorsa per mettere in sicurezza gli edifici che sono stati resi inutilizzabili, inabitabili, inagibili, con la scossa del 20 maggio 2024 e prevediamo ulteriori risorse per questo anno e per il 2026 dei contributi per l'autonoma sistemazione di quelle famiglie che sono state momentaneamente costrette a lasciare i propri immobili. Il governo, quindi, continua a prestare la massima attenzione alle esigenze che provengono dalle istituzioni dei territori colpiti".