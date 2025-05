Il luogo più iconico di Fuorigrotta? Non è il Maradona secondo i napoletani L'indagine del progetto "Conoscenza, un lavoro di ascolto e analisi" del Foan

Mostra D'Oltremare batte lo Stadio Maradona: per gli abitanti di Fuorigrotta è il luogo più identitario del quartiere, anche per i più piccoli che se dovessero fare da guida ad un amico lo condurrebbe prima tra i viali, poi allo stadio Maradona, di cui si lamenta il degrado, e solo dopo allo zoo ed Edenlandia: è quello che è emerso dalle interviste alla cittadinanza realizzate nel progetto 'Conoscenza, un lavoro di ascolto e analisi' condotto da FOAN - Fondazione dell'Ordine degli Architetti di NAPOLI e Provincia (presieduta da Vincenzo Corvino)in collaborazione con DIARC Federico II e Municipalità 10.

I dati sono stati illustrati nel corso workshop di progettazione partecipata "Oltre il Limite", fino a domenica nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare di NAPOLI con 40 relatori, 5 tavoli di confronto e 3 conferenze tematiche. Hanno aperto i lavori Lorenzo Capobianco, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di NAPOLI e Provincia, Bruno Discepolo, Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Laura Lieto, Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica del Comune di NAPOLI e Carmine Sangiovanni, Presidente della Municipalità 10 del Comune di NAPOLI. Sono stati proposti due tipi questionari con 250 interviste campione: uno per la comunità e uno per le scuole. Tra i desideri espressi dalla comunità, il 80% ha richiesto più aree verdi, centri culturali, spazi sportivi e biblioteche.

Tra le criticità, l'accessibilità limitata (pochi ingressi), non molti eventi , i biglietti costosi. Secondo le risposte quindi il potenziale della Mostra non sarebbe completamente sfruttato. Alla domanda 'come immagini tra dieci anni la Mostra', il 50% degli intervistati ha espresso rassegnazione e pessimismo, l'altro 50% crede che migliorerà, con una maggiore integrazione con il quartiere. Il Vice sindaco Lieto ha ricordato la recente firma di un innovativo protocollo tra Comune e professionisti (Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, ANIAI Campania, Foan, FondazioneAnnali dell'Architettura e delle Città, INU Campania, In/Arch Campania, Do. Co.Mo. Mo. Italia, Federcostruzioni, OICE )finalizzato allo studio, l'analisi dell'ambito territoriale e alla formulazione di ipotesi e proposte per lo sviluppo dell'area Occidentale della Città di NAPOLI. Prossimo appuntamento dopo la quattro giorni di lavori in corso, ad ottobre