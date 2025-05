Capodichino, taxi e noleggi nel mirino: multe a raffica Sequestri e sanzioni per abusivi e per i tassisti furbetti che non lasciano ricevuta

Controllo straordinario delle Unità operative Aeroporto e Turistica della Polizia Locale di Napoli nell'area dell’aeroporto di Capodichino, nel mirino taxi e auto a noleggio: raffica di multe in una sola giornata. Insieme a personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati sottoposti a verifica 90 veicoli tra taxi e noleggio con conducente, di cui 4 sottoposti a sequestro e fermo amministrativo.

Sono state comminate 13 sanzioni per violazioni al Codice della strada per esercizio abusivo dell'attività e per omesso uso delle cinture di sicurezza. È stata ritirata inoltre la carta di circolazione a un conducente non in regola con i fogli di servizio, al quale è stato sottoposto anche a fermo il veicolo. Nel corso dell'operazione sono stati sanzionati tassisti che prelevavano fuori fila, che non rilasciavano la ricevuta, che prelevavano passeggeri fuori dal comune e che esercitavano l'attività privi di pos per il pagamento elettronico.

Nell'ambito dei controlli è stato sanzionato anche un venditore ambulante, pluripregiudicato, che esercitava la professione senza licenza: gli agenti hanno provveduto a sequestrargli la merce e gli è stato notificato l'ordine di allontanamento.