Campi Flegrei: forte scossa di terremoto avvertita anche a Napoli L'evento qualche minuto dopo le 12 . Magnitudo 4.4 nel Comune di Pozzuoli Evacuata Università

Forte scossa di terremoto avvertita anche a Napoli in città, qualche minuto dopo mezzogiorno. L'evento è stato nitidamente avvertito dalla popolazione.

La scossa è stata nettamente percepita dagli abitanti in diversi quartieri della città, ed è durata più di qualche secondo.

Un evento particolarmente avvertito nei comuni dei Campi Flegrei e nei quartieri della zona occidentale del capoluogo

Magnitudo 4.4 secondo il sito dell'Ingv, con epicentro nel Comune di Pozzuoli, all'altezza del Porto.

Università evacuata

Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede. Nel frattempo, continua l'evacuazione dei piani superiori dell'edificio.

L'evento è stato accompagnato da una seconda scossa alle 12.22 di magnitudo 3.5 con epicentro nel Comune di Pozzuoli, a poca distanza dalla Solfatara.

Sospesa circolazione ferroviaria su Cumana e Circum

La circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è temporaneamente interrotta per permettere le dovute verifiche statiche dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 12.07 nell'area dei Campi Flegrei. Le linee Cumana e Circumflegrea, gestite dalla società regionale Eav, collegano la stazione Montesanto nel centro di Napoli con i comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli della zona flegrea.

Caduta calcinacci in alcuni edifici

Nelle sedi Asl 26 del Vomero e di Monteruscello in corso evacuazione: sono caduti alcuni calcinacci. Nelle scuole invece i ragazzi, durante le scosse, hanno messo in pratica gli insegnamenti ricevuti, riparandosi al di sotto dei banchi.

Il Sindaco di Pozzuoli: "Polizia Locale in Strada"

"È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione". Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata nei Campi Flegrei alle 12.07, seguita pochi minuti dopo da un'altra scossa di magnitudo 3.5. "Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione", scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli rivolgendosi alla cittadinanza.

Prefetto convoca coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della scossa di terremoto che si è registrata poco le 12,07 ha convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. Dalla Prefettura c'è un costante monitoraggio di quanto avvenuto nelle aree dell'epicentro ed in quelle delle immediate vicinanze.

Procida: evacuati 500 studenti

E' stata avvertita chiaramente sull'isola di Procida la forte scossa di Terremoto delle 12.07, anche se, al momento, non si registrano danni. Per precauzione sono stati evacuati tutti i 500 alunni della scuola comprensiva Capraro: gli studenti sono usciti e hanno raggiunto il punto di aggregazione, come previsto dai protocolli di sicurezza. La forte scossa, il cui epicentro sarebbe stato individuato in mare a poca distanza dalla costa di Pozzuoli, è stata avvertita chiaramente anche a bordo di una nave che aveva lasciato da qualche minuto l'approdo flegreo e stava dirigendosi ad Ischia.

Pozzuoli: in corso verifiche vigili del fuoco

Scossa di terremoto Md 4.4 registrata da Ingv alle ore 12:07 nei Campi Flegrei, a Napoli. Interventi dei vigili del fuoco in corso per alcune verifiche di stabilità nella zona di Pozzuoli.

Linea 1 e Linea 6 regolari

"A valle delle numerose richieste da parte dei cittadini in seguito all'evento sismico registrato nei Campi Flegrei, confermiamo che il servizio di Metro Linea 1 e Linea 6 e delle Funicolari non ha subito modifiche". Lo scrive sui suoi profili social l'Anm, a proposito della doppia scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei.

Cosenza: "Controlli nelle scuole"

Come da prassi controlliamo le scuole dell'area con sopralluoghi". Così Eduardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile del Comune di Napoli, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata nell'area dei Campi Flegrei alle 12.07. "La stima dell'epicentro - spiega Cosenza - è nella zona del porto di Pozzuoli. A Napoli si è sentito benissimo, ma gli effetti sulle costruzioni sono largamente inferiori a quelli avuti negli scorsi mesi, in particolare nella rilevante scossa del 13 marzo. Ricordo che gli effetti sono proporzionali alle accelerazioni. In particolare le accelerazioni al suolo più grandi ovviamente sono registrate nella zona di Bagnoli lato mare. In assoluto l'accelerazione PGA massima, nel Comune di Napoli, è nel Plesso Illeano dell'Istituto Michelangelo Augusto, 0.068 g, contro 0.135 g di precedenti scosse. Cioè la metà dell'altra volta. Nell'Istituto Nautico di Bagnoli, sul mare, registrati 0,021 g. Il 13 marzo le accelerazioni sono arrivate fino a 0.172 g, cioè oltre 8 volte di più. Se si va verso Fuorigrotta, il massimo è nell'istituto Vittorio Emanuele II, con 0.0076 g, praticamente pochissimo rispetto a 0.176 g della scossa del 13 marzo. Accelerazioni più grandi a Pozzuoli, ovviamente, data la posizione dell'epicentro".

Musumeci convoca vertice Protezione Civile

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato per oggi pomeriggio a Roma un vertice con i capi dipartimento di Protezione civile e Casa Italia "per una verifica delle attivita' di ricognizione tecnica nell'area dei Campi Flegrei".

Riprendono attività dell'Università

A seguito della scossa di terremoto delle 12:07 di oggi, dopo l'evacuazione immediata dei plessi di Fuorigrotta, Agnano e via Claudio dell'Università degli studi di Napoli Federico II, come da protocollo tecnico, terminato il controllo visivo ispettivo previsto dalle normative di sicurezza, le attività stanno riprendendo regolarmente. In tutte le altre sedi dell'ateneo non sono state registrate criticità e non ci sono state evacuazioni.

Cicolazione treni ancora sospesa

Circolazione ferroviaria ancora sospesa, dalle 12.10, nel nodo di Napoli in via precauzionale dopo le scosse di terremoto registrate in mattinata.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni. Anche Italo comunica che i treni possono subire ritardi o cancellazioni.

Sindaco Bacoli: nessun danno

"Al momento non registriamo danni a cose e persone". Lo dichiara il sindaco di Bacoli (Napoli), Josi Gerardo Della Ragione. Le due scosse di terremoto di magnitudo 4.4 e 3.5 verificate questa mattina nei Campi Flegrei "sono state forti e comprendo le vostre paure. Noi siamo qui, sul territorio. Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale e ho disposto l’attivazione delle aree di attesa e dell’area di accoglienza, che saranno presenti presso l’aerea mercatale di via Miseno e presso il campo di calcio di via Cuma. In più, chiunque abbia paura di dormire in casa, potrà recarsi presso il centro di accoglienza alla palestra della scuola Antonio Gramsci, a Cappella. Abbiamo disattivato la Ztl nel Centro storico e ho disposto il divieto di varo e alaggio sul porto di Baia, fino a nuove disposizioni, per meglio far fluire il traffico. Esorto tutti a non cedere alla paura ma ad affidarsi alle comunicazioni istituzionali. Noi siamo al vostro fianco. Sempre. Forza Campi Flegrei".

In aggiornamento